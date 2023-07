Herbert Vianna recebe alta após oito dias internado com pneumonia

Herbert Vianna, líder da banda Os Paralamas do Sucesso, recebeu alta nesta quarta-feira, 5, após ficar internado por oito dias no hospital Copa D´Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor, guitarrista e compositor de 62 anos tinha sido diagnosticado com pneumonia bacteriana.

Segundo relatório médico enviado à imprensa e assinado pelos médicos Kleber Cruz e João G. Pantoja, Herbert concluiu com sucesso o tratamento contra a doença.

O músico foi internado no dia 28 de junho, na mesma rede hospitalar onde ficou por 45 dias, em 2001, após sofrer um acidente com um ultraleve em Mangaratiba, no Rio. A jornalista inglesa Lucy Needham, com quem Herbert foi casado e teve três filhos, morreu na tragédia.

No dia seguinte à internação, o cantor recebeu terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia.

Ao longo dos 40 anos de carreira, Herbert Vianna e os Paralamas do Sucesso já venderam mais de 5 milhões de discos físicos. O mais celebrado é o álbum ao vivo Vamo Batê Lata, de 1995, que vendeu cerca de 1 milhão de exemplares.

