Os canais da TV aberta prepararam uma programação especial para esta semana de Natal, que incluem desde realities até filmes bíblicos.

A RPC vai apresentar nesta terça (22) o já tradicional Especial Roberto Carlos, que neste ano será reprisado, mostrando o show que ele fez no último ano, em Jerusalém, com a apresentação de Glória Maria. “Um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional”, afirma ela.

“Fomos a Jerusalém, era ao ar livre, plateia espetacular. Foi uma noite de pulsação. Roberto estava em estado de graça. Ele estava emocionado, todos estavam. Definitivamente, um momento lindo de verdade”, continua ela, que é amiga do cantor há muitos anos.

No mesmo dia, após o Especial Roberto Carlos, a Globo estreia 220 Volts, com Paulo Gustavo, projeto do Multishow em que o ator interpreta vários personagens. Dois dias depois, na quinta (24), após “A Força do Querer”, será transmitido o The Voice com cantores de várias temporadas.

O SBT terá Eliana e o The Noite especiais. Este último ganhará cenário e fantasias típicas até a noite do dia 25, com Danilo Gentili e seus amigos caracterizado para a data; enquanto Eliana ficará responsável por repercutir a comemoração dos famosos no seu programa que vai ao ar no domingo (27), às 15h.

O Canta Comigo Especial (Record), com Xuxa Meneghel, e o programa Perspectiva 2021 (Band) são os primeiros a irem ao ar, já nesta segunda-feira (21).

A Record também terá um reality musical nesta semana de Natal, o Canta Comigo Especial All Stars, sob o comando de Xuxa Meneghel, reunindo os vencedores do programa. Ele vai ao ar nesta segunda, às 22h45.

A emissora terá também uma seleção de filmes bíblicos para os próximos dias. Na véspera de Natal, vão ao ar “Jesus de Nazaré”, às 15h, e “Os Dez Mandamentos”, às 21h. Já no dia 25, o público poderá ver “Paulo, Apóstolo de Cristo”, às 22h45.

Na RedeTV!, Claudete Troiano vai ensinar as pessoas a como preparar uma decoração para a ceia de Natal, na quinta e na sexta-feira, a partir das 10h30. O TV Fama vai mostrar como será a celebração dos famosos na véspera da comemoração, dia 24, às 21h30.

Já a Band preparou uma edição especial do MasterChef, que vai ao ar nesta quarta, às 22h45, com uma disputa entre famosos. Farão parte da atração Marília Mendonça, César Menotti, Maraisa, Péricles, Joel Datena e Zeca Camargo.

*Destaques da programação de Natal (21 a 27 de dezembro)

RPC / GLOBO

– Roberto Carlos – Emoções em Jerusalém, um dos shows mais emblemáticos do cantor (dia 22, após “A Força do Querer”;

– 220 Volts Especial de Fim de Ano, com Paulo Gustavo interpretando vários personagens (dia 22, após Roberto Carlos);

– The Voice terá especial com cantores de várias temporadas (dia 24, após “A Força do Querer”;

– ‘Gilda, Lúcia e o Bode’, série com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres (dia 25, após a novela);

– Troféu Mario Lago no Domingão do Faustão (dia 27, a partir das 18h);

– “Diário de um Confinado” episódio especial de fim de ano no Globoplay (a partir do dia 18 na plataforma).

CULTURA

– Exibição dos longas “O Menino e o Mundo” e “Tito e os Pássaros” (dias 26 e 2, respectivamente, às 16h)

SBT

– Eliana comanda quadros “Famosos da Internet – Especial Melhores do Ano” (dia 27, às 15h);

– The Noite terá edições especiais sobre Natal com cenário e fantasias (até dia 25, a partir das 0h);

– A Praça é Nossa terá o humorista Matheus Ceará visitando a casa de Carlos Alberto de Nóbrega vestido de Papai Noel (dia 24, às 23h15).

RECORD

– Com Xuxa Meneghel, o Canta Comigo Especial All Stars reúne vencedores de competições musicais (dia 21, às 22h45);

– Retrospectiva dos famosos (dia 22, às 22h45);

– Troca de presentes no Família Record (dia 23, às 22h45);

– Filme “Jesus de Nazaré” (dia 24, às 15h);

– Filme “Os Dez Mandamentos” (dia 24, às 21h);

– Filme “Paulo, Apóstolo de Cristo” (dia 25, às 22h45).

REDETV!

– Especial Vou te Contar, onde Claudete Troiano ensina como preparar uma decoração para a ceia de Natal (dias 24 e 25, às 10h30);

– Sensacional Especial de Natal com quadro Natal dos Famosos (dia 24, às 22h45);

– Programa Amaury Jr. especial com musical natalino do Radio City Music Hall (dia 25, à 0h30);

– TV Fama Especial com Natal dos famosos (dia 24, às 21h30).

BAND

– Programa Perspectiva 2021 (dia 21, às 22h45);

– MasterChef Especial de Natal com disputa entre Marília Mendonça, César Menotti, Maraisa, Péricles, Joel Datena e Zeca Camargo (dia 23, às 22h45);

– Feliz Natal com Catia Fonseca (dia 24, às 22h45);

– Música na Band Especial de Natal com Daniel Boaventura e Amigos (dia 25, às 22h45).

TV APARECIDA

– Musical Fortes na Fé (dia 23, às 19h30)

– Missa do Galo (dia 24, às 20h)

– Coral de Natal do Bom Jesus (dia 24, às 21h30)

– Missa de Natal (dia 25, às 9h)

– Show do grupo 14 Bis (dia 25, às 20h15)