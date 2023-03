Filha de Juliano Cazarré é internada novamente para retirar sonda

A filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, voltou a ser internada na tarde da última quarta-feira (15). Em publicações nos stories, a mãe da criança, Letícia, mostrou detalhes da chegada da ambulância e do procedimento que seria realizado.

“Mais uma aventura hoje. Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar finalmente um Botton [outro tipo de sonda] na barriguinha! Vai se livrar da sonda de gastrostomia”, escreveu ela. Em seguida, ela aparece em uma maca nas imagens. “Quem é a paciente mais linda do mundo?”, elogiou Letícia. Por fim, o bebê é levado pelos corredores do hospital.

CONFIRA: Qual é a melhor coxinha de terminal de ônibus de Curitiba

Doença rara

A filha de Cazarré nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta funções básicas e o desenvolvimento do coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)



No último sábado, em entrevista ao “É de Casa”, o ator de “Pantanal” falou sobre o atual estado de saúde da criança. “Ela nasceu com problema de coração, então operou o coração. Só que, na cirurgia, chegou um momento que deu um problema. Ela quase embarcou. Papai do Céu, graças a Deus, falou: ‘Fica mais um pouquinho aí'”, relatou ele. Segundo o artista, Maria enfrentou ainda problemas neurológicos, como AVC, sangramentos e isquemia.

VEJA TAMBÉM: Curitiba toca piano em show do Coldplay e faz homenagem ao pai falecido

“Então, está se recuperando agora desse problema neurológico. Mas, se Deus quiser, com muito carinho, muito estímulo [vai conseguir]”, finalizou ele, ao programa semanal da Globo.

Veja que incrível