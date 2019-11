Considerada um dos principais nomes do sertanejo nos últimos anos, a dupla Fernando & Sorocaba se faz show novamente em Curitiba nesta sexta-feira (8), desta vez em um lugar diferente dos que eles costumam se apresentar na capital paranaense.

+Leia também: Imitando Bolsonaro e outros conhecidos, Carioca traz novo show a Curitiba

O espetáculo acontece às 21h, no Salão Rubens Arles Bettega da Sede Barão do Serro Azul do Clube Curitibano. No repertório, estarão grandes hits da dupla, como Paga Pau, Bala de Prata e Madri, entre outros.

Os convites custam R$ 80 para sócios e R$ 160 para não-sócios convidados e estão à venda pelo site do Ingresso Antecipado. Na compra, é necessária a apresentação do CPF do sócio titular, ou seja, o cadastrado na base de dados do Clube.