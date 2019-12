Depois de vinte anos de relacionamento, Enrique Diaz e Mariana Lima decidiram oficializar a união nesta quarta-feira, 11, no Rio de Janeiro. O ator da novela Amor de Mãe, da TV Globo, usou as redes sociais para declarar o seu amor.

“Quem quem quem se casou hoje de tarde? Quem quem quem inventou a ‘União Instável’ para sempre nos anais da justiça brasileira? Quem quem quem é meu amor há vinte anos e é a coisa mais intensa que alguém já imaginou na vida? Quem quem quem não tem o controle sobre a própria vida e é só amor e não saber e mais amor e delícia e confusão? E quem tem as filhas mais amadas e mais queridas e mais bagunceiras? Ai que eu amo tanto vocês! Te amo, meu amor”, escreveu Enrique no perfil oficial dele no Instagram.

A publicação foi comentada por amigos do casal, como Rafael Vitti. “Lindos! Meus pais casaram hoje também, depois de 25 anos”, afirmou. João Vitti e Valéria Alencar, pais de Rafael, oficializaram a união também nesta quarta.

Outros amigos de Enrique e Mariana também publicaram comentários. “Vocês são muito inspiradores! Viva o amor!”, escreveu Camila Pitanga. “Que fofuras”, disse a atriz Heloísa Périseé.