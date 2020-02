Deborah Secco, de 40 anos, se declarou para o marido, Hugo Moura, no desfile da Marquês de Sapucaí, durante a noite de carnaval do Rio na última segunda-feira, 24. A atriz desfilou com fantasia de super-heroína e publicou diversas fotos no Instagram para mostrar o clima carnavalesco.

Dentre elas, apareceu beijando o parceiro na passarela da avenida.

“Amor de carnaval e da vida. Te sou”, escreveu a atriz, em postagem que pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/B8-QOiAnFEy/?utm_source=ig_embed

Deborah Secco e Hugo Moura são pais da pequena Maria Flor, de quatro anos.