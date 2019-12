O Screen Actor Guild Awards, mais conhecido por SAG Awards, anunciou nesta quarta-feira, 11, a sua lista de indicados. Assim como no Globo de Ouro, Robert De Niro ficou de fora da categoria de Melhor Ator, que será disputada entre Joaquin Phoenix, Leonardo Di Caprio e Adam Driver.

O prêmio ocorre no dia 19 de janeiro e reconhece os atores que tiveram desempenho excepcional, tanto no cinema quanto na televisão. Danai Gurira e America Ferrera foram as responsáveis por anunciar os indicados. E apesar de não ter emplacado como melhor ator, De Niro será homenageado na premiação pelos seus trabalhos no cinema.

Já seus colegas de O Irlandês, Joe Pesci e Al Pacino, concorrem ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, ao lado de nomes como Brad Pitt, Era Uma Vez Em Hollywood e Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança.

Como Melhor Atriz de Cinema, disputam o prêmio Lupita Nyong’o, com o terror Nós, Charlize Theron, com Bombshell e Scarlett Johansson, com História de um Casamento. Além de ter sido indicada como protagonista, Scarlett também concorre como Melhor Atriz Coadjuvante por Jojo Rabbit, ao lado de Jennifer Lopez, de As Golpistas.

Confira a lista completa logo abaixo:

TV

Melhor ator de filme para TV ou série limitada

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, Olhos que condenam

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Melhor atriz em filme para TV ou série limitada

Patricia Arquette, The Act

Toni Colette, Unbelievable

Joey King, The Act

Emily Watson, Chernobyl

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Melhor ator em série de comédia

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate, Dead to Me

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Melhor performance em conjunto em série de comédia

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston, The Morning Show

Helena Bonham Carter, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

Melhor performance em conjunto em série de drama

Big Little Lies

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

Melhor performance de um grupo de dublês em série de comédia ou drama

Game of Thrones

Glow

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen

CINEMA

Melhor atriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, História de um Casamento

Lupita Nyong’o, Nós

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Melhor ator

Christian Bale, Ford v Ferrari

Leonardo DiCaprio, Era uma vez em… Hollywood

Adam Driver, História de um Casamento

Taron Egerton, Rocketman

Joaquin Phoenix, Coringa

Melhor atriz coadjuvante

Laura Dern, História de um Casamento

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Nicole Kidman, Bombshell

Jennifer Lopez, As golpistas

Margot Robbie, Bombshell

Melhor ator coadjuvante

Jamie Foxx, Just Mercy

Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Brad Pitt, Era uma vez em… Hollywood

Joaquin Phoenix, Coringa

Melhor elenco

Bombshell

O Irlandês

Jojo Rabbit

Era uma vez em… Hollywood

Parasita

Melhor desempenho de equipe de dublê em filme

Vingadores: Ultimato

Ford v Ferrari

O Irlandês

Coringa

Era uma vez em… Hollywood