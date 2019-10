Em entrevista ao colunista Leo Dias, a atriz Cleo Pires fez algumas revelações picantes nesta semana. Entre elas, estava a afirmação de que é viciada em filmes pornôs e que tem vontade de posar nua novamente, mesmo estando mais gordinha.

“A minha questão não é o corpo e, sim, o momento. Eu faria com este corpo. Eu não sou muito bem relacionada com meu corpo, tem dias em que odeio meu corpo. Mas sexualmente sou muito bem relacionada, sim. Me conheço muito bem e sei o que me dá prazer”, garantiu.

A primeira vez que Cleo fez um ensaio sensual foi em 2011, quando posou para a extinta revista Playboy. “Eu nunca me considerei um símbolo sexual. Nunca me achei, mas entendo e sou grata por estar nesse lugar pela visão das pessoas. Mas eu não me coloquei nesse lugar. Eu gosto de nu, de coisas sexies, de ter liberdade com meu corpo. Eu gosto de dinheiro. Tudo isso para mim é o momento da Playboy”, relembrou.