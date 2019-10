O sábado (5) promete ser de muita de diversão para toda a família na região central de Curitiba, em comemoração ao Dia das Criança. Pelo oitavo ano, a Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba promove o evento “Centro Histórico Divertido”, que conta com uma vasta programação dedicada ao público infantil, que inclui brincadeiras, oficinas e apresentações de dança na região histórica da capital paranaense. Além das atividades culturais, as empresas do entorno também prepararam pratos e produtos a preços especiais para a data.

Atividades

Segundo os organizadores, a programação deste sábado tem início às 11h30 e segue até as 17h30. Elas acontecem no Memorial de Curitiba, Centro Juvenil de Artes Plásticas, Casa Hoffmann, Museu Paranaense, Porcadeiro, Balaio de Gato Brechó e Colab, Bella Vivenda, Nonna Giovanna, Jeito Mineiro, Quintal do Monge, Bar do Alemão, Oriente Árabe e Hotel Blumenau.

Dentre as atividades previstas ao longo do dia estão brincadeiras com bolha de sabão, oficina de tintas naturais, cama elástica, jogos gigantes, contação de histórias, teatro de fantoches, jogos interativos e muito mais.

Sustentabilidade

O Centro Histórico Divertido 2019 traz a temática “Plantando o Futuro”. As atividades dentro desse contexto vão desde a coleta de resíduos, como tampinhas plásticas e aparelhos eletroeletrônicos, a diversas oficinas com materiais reciclados, de compostagem e uso de energia humana, além de atividades de bem estar como Quick-Massage e apresentações do Instituto Educacional de Bem com a Vida, que acolhe e capacita jovens de lares sociais.

“A Associação Rede Empresarial tem o compromisso, desde a sua fundação em 2012, com a revitalização do Centro Histórico da capital paranaense, local de muita história e importância simbólica. Isso nos aproxima muito da consciência e atitude sustentável que tanto se fala atualmente. Para este evento pensamos nesta nova geração e em como estimular a sensibilização para as necessidades ambientais no ambiente urbano, com temáticas atuais”, comenta a presidente da Rede, Maria Bonamigo.

Dentre as ações inovadoras no evento estão a ausência de canudos e copos descartáveis nos estabelecimentos , separação dos resíduos para compostagem e instalação de bebedouros cedidos pela Sanepar.

Confira a programação completa do Centro Histórico Divertido 2019

Horário Descrição Local Inscrições 11h30 às 12h Oficina: Preservando a Natureza: Primeiros Povos

Objetivos: Explorar aspectos de preservação da Natureza nas exposições dos “Caçadores Coletores” e dos povos ” Xetá, Guarani, Kaingang;

Refletir sobre os cuidados com o Meio Ambiente nos dias de hoje;

Vivenciar, através da arte, o universo cultural desses povos. Museu Paranaense Participantes: 20 crianças. Idade: 7 a 10 anos

Local: Museu Paranaense

Inscrições pelo site: www.museuparanaense.pr.gov.br 11h30 às 15h Biciliquadora de Mate: Faça seu Mate Pedalando Porcadeiro – De Tudo um Porco Gratuito – Para crianças de todas as idades 11h30 às 17h30 Ponto de Coleta do Projeto Tampinha do Bem Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Tô de Bolhas: Brincando de Bolhas de Sabão Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Brincadeiras com os personagens da Trupe Guará – Perna de Pau Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Quick Massage Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba Gratuito 11h30 às 17h30 Mesinha Digital: Aprender Brincando Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba Gratuito 11h30 às 17h30 Estação de coleta de material eletro-eletrônico Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Programa Eco-Cidadão: Orientando sobre Redução de Geração de Resíduos Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Circuito de Bikes; Tênis de Mesa; Cama Elástica Tenda Gratuito 11h30 às 17h30 Pintura em Tinta Guache sobre Papel Kraft – atividades em espaço aberto, mediada pelos professores do CJAP Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP Participação livre e espontânea 11h30 às 17h30 Jogos Gigantes; Jogo de Botão Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba Gratuito 11h30 às 12h30 Oficina de Reaproveitamento de Tecidos: Fazendo seu Próprio Brinquedo Balaio de Gato Brechó Gratuito 11h30 às 15h Pescaria Bella Vivenda Gratuito às 12h e às 13h Oficina de Macarrão Nonna Giovanna Gratuito 12h às 14h30 Oficina de Argila – Modelando pela Natureza Jeito Mineiro Gratuito 12h às 15h30 Camarim de Pintura Quintal do Monge Gratuito 13h às 14h Quem canta, pede um conto! Atividade musical infantil interativa Bella Vivenda Gratuito 13h às 15h Oficina de Mosaico em Feltro Oriente Árabe Gratuito 13h às 14h20 Contação de Histórias Palco – Memorial de Curitiba Gratuito 13h às 16h Camarim de Pintura Bar do Alemão Gratuito 14h Oficina de minhocário para crianças e pais Beegreen – Sustentabilidade Urbana Gratuito 14h às 17h30 Jogos do Mundo Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba Gratuito 14h30 Atração: Cover mirim Michael Jackson Palco – Memorial de Curitiba Gratuito 14h às 15h Oficina: Art Attack, com Reciclagem de Caixas de Leite Hotel Blumenau Gratuito

Inscrições antecipadas – Vagas Limitadas (15 lugares)

hotelblumenaucuritiba@gmail.com

(41) 3224-8777 14h às 16h Oficina: Ecoorquestra

Construção de Música e Instrumentos de Percussão com Recicláveis – com Leandro Leal Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP Gratuito – Vagas limitadas ( 20 lugares )

Pré-Inscricao (41) 3323-5643/ (41) 3223-3805

Idade: 8 a 12 anos 15h às 16h Oficina: Coletivo Nós em Traço Casa Hoffmann – Estudio Térreo Classificação: 5 a 10 anos

Gratuito – 20 vagas 15h às 17h Sala de jogos de tabuleiro Board Games atividade com monitores de jogos à disposição dos participantes. Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP Para o público Geek adolescente – Idade: 10 a 17 anos

Gratuito – Vagas limitadas ( 20 lugares )

Pré-Inscrição (41)3323-5643/ (41)3223-3805

Idade: 8 a 12 anos 15h30 às 17h30 Oficina: Tintas Naturais Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP Gratuito – criancas ate 6 anos acompanhadas dos reponsaveis

Gratuito – Vagas limitadas

Pré-Inscrição (41)3323-5643/ (41)3223-3805

10 vagas por turma /2 turmas de 1h cada 15h às 16h Teatro de Fantoches Palco – Memorial de Curitiba Gratuito 15h30 às 17h30 Brincadeiras Lúdicas e Gincana Memorial de Curitiba Gratuito 16h às 17h30 Curitiba Free Walking: Roteiro Especial – Empresas Associadas Saída: Paço da Liberdade

Chegada: Relógio das Flores Inscrições no local – crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis 17h PAQUITA! – Apresentação de Ballet Palco – Memorial de Curitiba Gratuito

Pratos com descontos

Bares, cafés, lojas e restaurantes que fazem parte da Rede também criaram combos com descontos especiais para a criançada e toda a família. Os preços variam de R$ 5 a R$ 25 e contemplam pratos kids, pratos para os pais, bolos e até um bazar.

São opções para todos os gostos como cachorro quente, spaghetti de pupunha, nutri esfiras árabes, prato executivo, coxinha com massa de mandioca e muito mais. Veja todos os combos abaixo: