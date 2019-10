Para quem não sabe, Paolla Oliveira será rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval 2020. E parece que a atriz está em contagem regressiva para o desfile. A prova é que a atriz publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram, nesta sexta-feira (4), com a #sextou, na qual mostra sua preparação para a festa. Confira o post na íntegra: