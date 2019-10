A nova edição do reality show culinário Masterchef – A Revanche, com estreia prevista para o dia 15 de outubro, contará com a participação de um chef curitibano. Vitor Bourguignon participou da quarta temporada do reality show, em 2017, como cozinheiro amador. Agora, já como profissional, ele volta para briga contra outros 19 chefs de cozinha, enfrentando as críticas de Paola Carosella, Érick Jacquin e Henrique Fogaça.

O chef, hoje com 28 anos e alguns empreendimentos e parcerias na capital paranaense, se destaca por sempre trazer criações inusitadas e cheias de sabor para seu público. Vitor comanda, por exemplo, a hamburgueria Smash! Burguers, em Curitiba, localizada dentro do Backyard Soho, um ponto de encontro obrigatório no bairro mais badalado da cidade. A novidade é uma releitura dos tradicionais hambúrgueres americanos, mas como diz o nome, são esmagados. Fazendo isso em cima de uma chapa muito quente cria uma crosta crocante e mantém todos os sucos internos da carne, dando muito mais sabor para o preparo.