Chegou a hora: depois de dois shows pelo Brasil, um em Recife e outro em São Paulo, é a vez de Curitiba receber a passagem de uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock mundial, o Bon Jovi. Os americanos se apresentam, nesta sexta-feira (27), na Pedreira Paulo Leminski, e é por isso que a Tribuna do Paraná traz, em primeira mão, a entrevista que a Mundo Livre FM, a rádio de atitude sonora, fez com o guitarrista do Bon Jovi, Phil X. Assim como nos outros shows Brasil afora, o show de Curitiba tem como convidado especial a banda Goo Goo Dolls.

O músico contou que essa é a terceira vez dele no Brasil e que está muito ansioso para o show de Curitiba, porque nunca passou por aqui. “Amei cada vez que vim ao país, tá tudo indo bem. É engraçado, o clima é muito diferente. Mas você sabe o que é mais legal sobre o Brasil? As pessoas são incríveis. Estou muito ansioso para o show em Curitiba, eu nunca estive aí. Estou ansioso para ver como é a cidade, eu ouvi que o lugar do show é bem bonito”.

A turnê que Bon Jovi apresenta na capital paranaense é a This House Is Not For Sale, que é derivada do 13º álbum de estúdio da banda, que leva o mesmo nome e já recebeu elogios de críticas durante as primeiras etapas na América do Norte e do Sul. O legado de shows de Bon Jovi foi reconhecido com o prêmio “Legend of Live”, na Billboard Touring Conference & Awards, antes do início dessa nova turnê, inclusive.

Phil X, que entrou na banda em 2011, disse que ainda se surpreende com a dimensão que tem Bon Jovi ao redor do mundo. “Tocar música é uma coisa, rodar o mundo neste nível é outra completamente diferente. Me sinto abençoado por tocar guitarra, ouvir os fãs gritando e fazer o que eu gosto. É algo incrível, eu não sei se dá pra comparar com qualquer outra coisa”, comentou.

O guitarrista, que disse nunca ter passado por algum momento ruim no palco, disse que sempre sonhou em viver o que tem passado hoje. “Eu assistia aos shows de rock e pensava ‘um dia eu estarei aí, tocando’. Então, estar aqui agora é muito louco. Mas eu nunca tive um dia ruim no palco, quando você é profissional, como eu, se você tem um dia ruim, só você pode saber. As pessoas falam ‘bom show, cara, foi incrível’, e você agradece, e vai pra sua casa”.

Como todo bom roqueiro, Phil disse que nem mesmo as adversidades, como o tempo de Curitiba que costuma ser bem incerto, desanimam. “Às vezes, os elementos não estão a seu favor: começa a chover durante um solo, aí você se molha, o cabelo entra na sua cara, tem água espirrando pra todo lado. Você só tem que agir conforme a ocasião”.

A preparação para subir ao palco é algo que toma pelo menos uma parte do tempo não só de Phil X, como também dos outros integrantes do Bon Jovi. “Não dá pra dizer que é como um trabalho qualquer, porque não é. Você acorda, vai para academia, afinal, quer ficar forte. Aí você coloca sua mente em um modo que diz ‘ok, hoje é um grande dia’. E aí tudo que você faz é parte do que você faz no palco”.

Como curiosidade, Phil X contou o que a banda faz no camarim. “Nós temos manteiga de amendoim, bacon e sanduíches no camarim. Eu toco violão, canto um pouco, e no topo da minha energia, eu vou para o palco. E aí você anda no palco e pensa ‘eu sou uma estrela do rock, cara!’”.

Para finalizar o papo à Rádio Mundo Livre FM, Phil X, aos 53 anos, deixa o convite. “Nós mal vemos a hora de estar em Curitiba. Nunca estive aí, então estou ansioso para ver todas as coisas que eu ouvi falar super bem. Vai ser muito divertido. Eu amo os brasileiros, o Brasil tem provavelmente um dos melhores públicos, é incrível”. Os ingressos, que podem ser comprados diretamente na bilheteria da Pedreira Paulo Leminski, ainda estão disponíveis e custam entre R$ 270 (meia-entrada) a R$ 920 (inteira), de acordo com o setor. Os shows estão previstos para começar a partir das 19h.

*Colaboração de Aline Simon na tradução da entrevista.