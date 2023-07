O ator de Curitiba Alexandre Slaviero, que protagonizou importantes papeis em novelas brasileiras, virou centro de uma grande discussão sobre etarismo nas redes sociais. Perto de completar 40 anos de idade, ele postou uma foto em seu perfil no Instagram que atiçou muitas pessoas que curtem comentar a vida alheia. O assunto girou em torno da aparência do ator que, segundo internautas, pareceu muito mais velho do que a idade que tem.

Sem filtros ou efeitos, o ator apareceu com um boné e agasalho, barba por fazer e cabelo para cortar. Em tempos de harmonização facial – que algumas vezes se confunde com “desarmonização facial”- , lentes de contato nos dentes e inúmeros outros procedimentos, ele recebeu críticas ao aparecer de cara limpa, no melhor estilo “a vida como ela é”.

No geral os comentários foram muito mais aprovando a foto do que falando mal. Veja alguns exemplos abaixo:

“Bora cuidar dessa aparência aí, mano! Tu é pra mim um exemplo de homem bonito, e bom ator! Levanta essa cara, e bora cuidar, hein? Pra cima!!”

Caramba mano é você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na Malhação e você era muito presença, mano. O que aconteceu?

“Se as pessoas cedem aos procedimentos estéticos vcs reclamam.. se a pessoa envelhece normalmente, reclamam tb.. fogo, hein?!”

‘Vocês estão de brincadeira, Alexandre vai fazer 40 e tem gente chamando o cara de velho? Amores tenho uma coisa para falar, todos nós vamos chegar aos 40 e é maravilhoso! Parem com etarismo que está feio!’

“Gente, vcs estão chamando esse homem de velho? Por favor né gente! Distorção de imagem! Ele simplesmente tem a cara da idade que tem! E isso é maravilhoso’

“Tá top, cara de homem e não de boneco de cera como esse pessoal adepto de harmonização”

