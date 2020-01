Conhecido por interpretar o goleiro Greg Goldberg na franquia de filmes Nós Somos os Campeões, o ator Shaun Weiss foi preso no domingo, 26, acusado de tentar realizar um roubo sob a influência de metanfetamina.

De acordo com um comunicado liberado pelo Departamento de Polícia da cidade de Marysville, nos Estados Unidos, Weiss foi encontrado dentro da garagem de uma casa, no interior de um carro que pertencia ao dono da residência.

O veículo estava com a janela do passageiro quebrada, algo que, segundo os oficiais, foi provocado pelo ator, que teria mostrado sinais de uso de metanfetamina.

Weiss teria admitido que o carro não era dele e foi preso. Ele continua na prisão, mas pode ser solto se pagar uma fiança de US$ 52 mil, cerca de R$ 220 mil na cotação atual. Segundo o site USA Today, o ator já havia sido preso em 2018 por uso de drogas em local público.

Shaun Weiss, de 41 anos, atuou nos três filmes da franquia Nós Somos os Campeões, sobre um time amador de jovens jogadores de hóquei. O primeiro longa-metragem foi lançado em 1992, quando ele tinha 14 anos, e o último estreou em 1996.

O ator também participou de produções para a televisão, como a série Freaks and Geeks e O Rei do Queens. O último trabalho creditado a ele foi em 2008, no filme Drillbit Taylor.