Anitta fará parte da trilha sonora do remake do filme As Panteras (Charlie’s Angels). A música gravada para a produção é Pantera, uma canção com ritmo latino, com a maior parte da letra em português e alguns trechos em espanhol.

Pantera é a terceira faixa do álbum do filme, que sai na íntegra no dia 3 de novembro. Já o longa chega aos cinemas em 14 de novembro. O hit Pantera, que foi lançado há poucos dias, está disponível nos serviços de streaming e no YouTube.