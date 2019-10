Caio Castro foi um dos convidados do programa Altas Horas, da Rede Globo, neste sábado, 26. O ator mandou um beijo para Grazi Massafera e recebeu um questionamento de Serginho Groisman.

No final do programa, o apresentador agradece a participação de Caio Castro, que também demonstra estar satisfeito por ter participado da atração pela 11ª vez. “Queria mandar um beijo para toda plateia que recebe a gente e queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente. Queria mandar um beijo para a Grazi Massafera”, diz o ator

“Eu também quero mandar um beijo e uma curiosidade”, diz Serginho Groisman que é interrompido por uma explicação de Caio. “Eu só mandei um beijo.”

O apresentador do Altas Horas continua: “entendi. A expressão sair do armário ela pode dizer muitas coisas. Então, vocês saíram do armário”.

“Eu só estou mandando um beijo, pô”, justifica o ator.

Serginho Groisman insiste: “Mas a pergunta é outra. Vocês estão saindo do armário ou entrando no armário? Sei lá. O que for”.

“A gente passeia na casa inteira, dá um rolê ali”, afirma Caio Castro. A plateia vibra e bate palmas enquanto o apresentador também comemora: “Acabamos de saber! Um beijo para Grazi também. Adorável. Esse casal a gente ó faz sinal de positivo. Eu aprovo. Vocês aprovam?”.

Caio Castro alerta: “você que falou casal”. Serginho Groisman emenda: “eu não falei que está, eu aprovo”. O ator encerra a conversa sorrindo: “Ah, demorou. Obrigado”.