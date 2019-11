Amor de Mãe, nova novela das 9 da Globo, estreia nesta segunda-feira, 25, às 21h19, após o Jornal Nacional. Taís Araújo e Regina Casé, protagonistas do elenco junto com Adriana Esteves, usaram as redes sociais para trocar elogios.

Regina Casé parabenizou Taís Araújo pelo seu aniversário, também comemorado hoje, e falou sobre as personagens Lurdes e Vitória: “A primeira cena do primeiro capítulo somos nós duas juntas! Vamos juntas! Conte comigo pra tudo!”

A atriz volta às novelas após 18 anos. “É muito raro ver uma protagonista da minha idade, nordestina, pobre”, disse em entrevista ao Estado (clique aqui para ler a íntegra).

Taís Araújo também escreveu para a amiga com quem atuará em Amor de Mãe: “É um presente imenso termos Regina Casé de volta às novelas e com uma personagem tão potente. Que sorte a minha compartilhar esse projeto com você!”.

“Adriana Esteves, minha comadre, minha irmã, minha amiga! Que felicidade imensa ter alguém como você ao meu lado nessa jornada de Amor de Mãe”, prosseguiu a atriz em outra postagem.

Outros atores também falaram sobre a estreia de Amor de Mãe. “Só vem, novelão!”, animou-se Isis Valverde.

Juliano Cazarré, por sua vez, afirmou que Amor de Mãe “é novelão brasileiro, para se lascar de tanto chorar”.

clique aqui