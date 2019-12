Começa neste domingo, 8, e vai até o dia 20, no canal OFF, o Diário do Havaí, uma experiência multiplataforma, que pretende levar até o espectador o estilo de vida que envolve a última etapa do mundial de surfe.

São curiosidades e histórias dos bastidores do evento, da ilha e seus personagens através de conteúdos, disponíveis também no aplicativo do canal, no YouTube e redes sociais, além da playlist exclusiva no Spotify.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.