5 sonhos mais estranhos e seus significados

Sonhar que está nu, com um rato ou com um dente caindo? É sinal que algo de bom ou ruim está para acontecer? Cada pessoa tem sua experiência de vida, com isso os significados dos sonhos são praticamente singular, ou seja, não há um senso comum. Muitos deles trazem estruturas que se repetem, e ás vezes podem ser confusos e perturbadores. Mesmo assim, é possível desmistificar alguns sonhos. Por isso, hoje a Tribuna do Paraná traz cinco sonhos estranhos que podem ser bem comuns e você não sabia; confira.

1- Sonhar com dente caindo

Um sonho muito estranho e comum, e pode mostrar que a falta de confiança em si mesmo ou que algo precisa ser removido da sua vida. É sempre bom avaliar o que está acontecendo na sua vida.

2- Sonhar com rato

Que agonia! Esses animais são associados a sujeira e roubo, e sonhar com ele pode indicar que sua energia interna está sendo roubada por maus hábitos que em sua vida. Porém existe uma interpretação que associa o rato a você estar passando por um processo de cura.

3- Sonhar que está nu

Quem nunca? Esse sonho pode indicar sentimentos de vulnerabilidade e vergonha. Pode ser sinal de que o sonhador se sente exposto ou vulnerável e inadequado a uma área da vida, ou a necessidade de ser visto como realmente é.

4- Sonhar com caixão

Sonhar com um caixão, e até mesmo que está num enterro não é nada legal. Porém é necessário lembrar de todos os detalhes do seu sonho, principalmente a cor do caixão, se for preto pode indicar vida longa para quem está dentro ou próximo ao caixão.

5- Sonhar que querem te matar

Apesar de assustador, pode manter a calma pois o significado não é literal, e está ligado a algo emocional, como sentimentos reprimidos ou que está guardando rancor em relação a alguém. Se sonhou que está sendo morta a tiros simboliza que é hora de tirar os planos e sonhos do papel.

E aí, já sonhou com algum deles? Veja mais significados de sonhos.

