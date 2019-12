Após 23 jogos com a camisa alvinegra, o zagueiro Airton deixou a Ponte Preta e foi anunciado como reforço do Avaí para a temporada 2020. O defensor esteve no elenco do time catarinense em 2018, quando o clube conquistou o acesso à elite do futebol nacional.

“Um desafio grande para mim brigar com atletas de grande nível técnico que estarão no elenco e rever outros companheiros com quem já atuei por aqui. Vou dar o máximo de mim, minha energia para chegarmos aos nossos objetivos. Tenho certeza que será um ano maravilhoso e espero conseguir o acesso novamente. Raça e muito desejo de vencer não vai faltar para este time que aprendi a admirar”, disse o defensor.

Airton iniciou a carreira no profissional atuando no interior paulista em 2010. Passou por Rio Branco, Guaratinguetá, Ituano, CRB, XV de Piracicaba e São Bento, além de Luverdense e Paraná. Em 2017, chegou ao Avaí para disputar a Série A. Mesmo com a queda, permaneceu na equipe e ajudou no novo acesso. No ano passado, disputou 23 jogos com a camisa da Ponte Preta.

Airton é o sexto reforço do Avaí para 2020. Antes dele, chegaram o lateral Arnaldo e o atacante Rildo, ex-Ponte Preta, e o zagueiro Rafael Pereira, ex-Chapecoense. Já os atacantes Gustavo Poffo e Alemão, ex-Figueirense, vão, neste primeiro momento, para o time sub-23.

Na Ponte Preta, a diretoria anunciou, até o momento, apenas três reforços para 2020. O clube campineiro acertou com Alisson Safira, do Londrina. Na semana anterior, havia oficializado as chegadas do zagueiro Alisson e do volante Bruno Reis, ambos ex-operário.