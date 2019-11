Com uma atividade na manhã desta terça-feira, a Ponte Preta encerrou a preparação para enfrentar o Sport, nesta quarta, na Ilha do Retiro, às 21h30, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o compromisso frente o clube pernambucano, o qual pode carimbar retorno à elite com um empate em casa, o time campineiro tem três desfalques confirmados.

O técnico Gilson Kleina e o volante Washington estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o goleiro Ivan, ausente nas duas últimas rodadas a serviço da seleção olímpica, voltou da Espanha, onde esteve junto ao elenco no Torneio de Tenerife, e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nas primeiras horas do dia.

O goleiro foi liberado para descansar e deve fazer a despedida oficial na temporada só em 30 de novembro, data do embate frente o Brasil de Pelotas, no Moisés Lucarelli, pela rodada final da Série B.

No Recife, a equipe alvinegra tenta pôr fim ao jejum de nove jogos sem vitória na temporada para ultrapassar o rival Guarani na tabela e terminar o ano de forma digna – já não há mais possibilidade de acesso ou rebaixamento.

“Estamos num momento difícil, mas só vamos mudar com trabalho. Precisamos manter nossa concentração no resultado positivo independentemente da situação. Sei que é uma partida complicada nesta quarta”, pontuou Ygor Vinhas, substituto de Ivan no gol.

Com retorno de Marquinhos, livre de suspensão, uma provável escalação da Ponte diante do Sport tem: Ygor Vinhas; Edílson, Renan Fonseca, Henrique Trevisan e Guilherme Guedes; Camilo, Lucas Mineiro, Renato Cajá e Araos (Vico); Marquinhos e Roger.