O Santos anunciou na noite de sábado a demissão de Paulo Autuori do cargo de executivo superintendente de futebol. O ex-técnico já havia anunciado que sairia do clube em dezembro, mas a diretoria alvinegra optou por dispensar o profissional já no fim deste mês. Quem assume a função interinamente é William Thomas, diretor técnico de futebol.

Assim, o substituto de Autuori acumulará as duas funções de forma interina, segundo nota oficial publicada pelo clube após a vitória por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O Santos FC informa que Paulo Autuori não faz mais parte do seu quadro de funcionários. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte no seguimento de sua carreira. William Thomas dará o prosseguimento ao planejamento e projetos para 2020 e interinamente assume as demais funções”, diz o comunicado veiculado no site do time alvinegro.

Autuori era um dos elos do técnico Jorge Sampaoli com a diretoria santista, com a qual o treinador tem relação estremecida, especialmente após críticas públicas ao presidente José Carlos Peres.

Sampaoli lamentou a saída do colega: “Foi uma grande perda. Era uma relação que me gerava confiança, muito apego. Ele tem bastante experiência e conhece mais o futebol daqui do que eu”.

“Essa saída é difícil de substituir, não sei o que o clube fará”, completou o treinador, que tem sua permanência no clube para a temporada 2020 indefinida. O técnico é cobiçado pelo Racing, da Argentina.