Primeiro reforço confirmado pelo Corinthians para 2020, o atacante Luan assinou neste sábado um contrato com o clube paulista válido por quatro temporadas, até dezembro de 2023. O jogador, de 26 anos, já havia sido anunciado ainda no final de 2019 e vem treinando com o elenco desde o início da semana. Ele só não tinha sido assinado o vínculo com o novo time porque faltavam alguns documentos, que foram, enfim, enviados pelo Grêmio nesta sexta-feira.

“É um sonho realizado. Fui muito bem recebido por todos aqui e quero corresponder todo carinho que tenho recebido da torcida do Corinthians”, disse Luan, em declarações publicadas pelo site oficial do clube, que diz ser corintiano desde criança.

O Corinthians pagou ao Grêmio 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Luan. As pendências pela aquisição do lateral-esquerdo Juninho Capixaba pelo clube gaúcho também entraram no acordo.

Além de Luan, o Corinthians já anunciou as contratações do lateral-esquerdo Sidcley e do volante colombiano Victor Cantillo. Há também o atacante Davó, ex-Guarani, que ainda será apresentado.

Com os seus quatro reforços, o time paulista embarca neste domingo para Orlando, nos Estados Unidos, onde disputa a Florida Cup. Os adversários serão o New York City, nesta quarta-feira, e o Atlético Nacional, da Colômbia, no sábado seguinte. O Palmeiras também está na disputa, mas os arquirrivais não se enfrentam.