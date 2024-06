HB20 e Creta lideram vendas do varejo brasileiro em maio

Os dois modelos produzidos pela Hyundai Motor Brasil em Piracicaba foram os mais vendidos do Brasil no varejo em maio. HB20 e Creta registraram primeira e segunda posição, respectivamente, no ranking que considera as vendas para o consumidor final, excluindo os volumes destinados a empresas, como locadoras e frotas. Segundo dados atualizados hoje pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o HB20 fechou o mês com 4.533 emplacamentos no varejo, enquanto o Creta alcançou 4.250 unidades comercializadas no período.

“A liderança do ranking varejista em maio, com HB20 e Creta, reforça a posição de destaque que ambos ocupam no mercado brasileiro desde os seus lançamentos. Ter nossos modelos fabricados em Piracicaba como os favoritos do consumidor final atesta a qualidade do produto que oferecemos aos nossos clientes e o trabalho de nossa rede de concessionárias, tanto na venda como no pós-venda. O ano de 2024 tem sido cheio de boas notícias, e seguiremos trabalhando firme para realizar o sonho do Hyundai zero-quilômetro para cada vez mais brasileiros”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Os resultados alcançados por HB20 e Creta em maio não são ocasionais. O Hyundai Creta é líder geral de vendas no varejo de 2024, com 20.790 emplacamentos até o dia 31 de maio, enquanto o HB20 aparece na terceira posição, com 17.533 modelos vendidos. O SUV piracicabano já tinha sido o automóvel mais vendido ao consumidor final em 2023, com 59.080 unidades comercializadas.

Para obter mais informações sobre todos os modelos Hyundai, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br.