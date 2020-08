O atacante Raphael Alemão está de de saída do Paraná. Titular da equipe do técnico Allan Aal, o atleta tem uma proposta de um clube do Azerbaijão. Ele está acertando a rescisão com o Tricolor para acertar com o clube do exterior. A informação é da Rádio Banda B.

O centroavante começou jogando as três partidas do Tricolor na Série B até aqui, mas por conta da negociação, sequer viajou com a delegação para Campinas, onde o time encara o Guarani, nesta terça-feira (18), às 21h30.

Na atual temporada, Raphael Alemão jogou 15 vezes, sendo titular em 14 oportunidades. Porém, marcou apenas um gol e deu uma assistência. No total, com a camisa paranista, foram 27 atuações.

O jogador de 24 anos chegou ao clube em 2018, após boa campanha pelo Foz do Iguaçu. No ano passado, chegou a ser emprestado para o Cianorte, retornando após o Estadual.

Se confirmada a saída, o atacante será o quarto atleta a ir embora do Paraná desde que a Série B começou. Antes dele, os atacantes Bruno Rodrigues, liberado, e Gustavo Mosquito, que voltou ao Corinthians, e o volante Carlos Dias, vendido para o APOEL, deixaram o elenco tricolor.

