O Paraná encara o Guarani, nesta terça-feira (18), às 21h30, no Brinco de Ouro, para manter a posição privilegiada na tabela de classificação da Série B. Depois de três rodadas, o Tricolor é o líder da competição com sete pontos, conquistados com um empate e duas vitórias.

Invicto, o time paranista está embalado. Após a estreia com empate em 2 a 2 com o Confiança, fora de casa, somou dois triunfos na Vila Capanema: 1 a 0 em cima do Avaí e 3 a 1, de virada, diante do Juventude.

Já o Bugre é apenas o 13.º na tabela, com uma vitória até aqui. O Juventude (segundo colocado) encara o América-MG e se garantir o triunfo, chega a nove, enquanto o Paraná vai a dez pontos se vencer.

Em time que está ganhando…

O técnico Allan Aal deve manter a equipe titular que venceu o Juventude, por 3 a 0, na última sexta-feira (14), na Vila Capanema. Os resultados de testes de coronavírus deram todos negativos, de acordo com a assessoria de imprensa do clube.

O atacante Andrey, que começou pela primeira vez entre os titulares, foi o autor de dois gols do Paraná em cima dos gaúchos e deve permanecer entre os 11 iniciais. O jogador entrou na vaga de Gustavo Mosquito, que retornou ao Corinthians. Outras opções para a posição são Marcelo, Wandson.

O recém-promovido da base Lucas Sene, de 20 anos, ainda não viajou com a delegação. Os atletas da base não estão em treinamentos presenciais – apenas on-line – e, por isso, o atacante precisa aprimorar a condição física antes de ser relacionado.

O volante Higor Meritão também deve ter presença garantida. Além de ter o desempenho aprovado pelo treinador nos dois jogos que atuou, o camisa 8 ganha em definitivo a vaga com a venda de Carlos Dias para o futebol do Chipre.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV e Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

4ª Rodada

18/08/2020

GUARANI X PARANÁ

Guarani: Jefferson Paulino, Pablo, Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Lucas Crispim e Giovanny; Waguininho e Rafael Costa. Técnico: Thiago Carpini

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal.

Local: Brinco de Ouro – Campinas – SP

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Marconi Helbert Vieira (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)

