Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o Paraná também paralisou as atividades do departamento de futebol por conta do coronavírus. A medida já tinha sido anunciada pelo Athletico.

Na tarde desta segunda-feira (16), a diretoria se reuniu para discutir quais seriam as medidas adotadas pelo clube e a decisão foi pela suspensão dos trabalhos. Os jogos do Campeonato Paranaense foram suspensos por decisão da Federação Paranaense de Futebol.

O Paraná Clube terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense em oitavo lugar e, na Copa do Brasil, aguardava o jogo de volta da terceira fase diante do Botafogo. A partida ocorreria nesta quarta-feira (18), na Vila Capanema, mas também foi adiada por prevenção ao COVID-19. A determinação foi da CBF.