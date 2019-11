O Paraná Clube perdeu a oportunidade de colar de vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (8), em plena Vila Capanema, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Vitória e acabou ficando mais distante do sonho do acesso.

Com Léo Príncipe, Rodolfo e Vitinho como principais novidades, o Paraná Clube dominou as ações no primeiro tempo. O Tricolor teve muito mais posse de bola. No entanto, tentava furar o bloqueio da retranca baiana com jogadas pelo meio. O que não vinha dando muito certo.

Quando tentava pelos lados do campo, o Paraná era mais perigoso. Aos 21 minutos, Jenison tentou uma pancada de fora da área e o goleiro Martín fez uma grande defesa. Foi em uma outra bomba que novamente o arqueiro do Vitória voltou a salvar os baianos. Desta vez, aos 29, Guilherme Santos foi o responsável pela chinelada.

Entretanto, quem chegou com ainda mais perigo no primeiro tempo foram os visitantes. Aos 39, Carleto cobrou falta direto pro gol e Thiago Rodrigues operou um verdadeiro milagre. O Vitória passou a gostar do jogo. O lateral Carleto novamente soltou um tiro venenoso aos 46 e Thiago apareceu de novo.

No último minuto da primeira etapa, o Tricolor ainda perdeu uma chance incrível com o atacante Bruno Rodrigues.

O Paraná caiu muito de produção no segundo tempo. Sem criatividade, o Tricolor passou a ver os visitantes crescerem na partida. O técnico Matheus Costa apostou então nas entradas de Pimentinha e Judivan. No entanto, as coisas não mudaram muito.

O Tricolor até tinha posse de bola, mas não conseguia acertar o último passe. Fernando Neto foi o único que assustou em um chute da entrada da área. Com isso, a equipe paranista desperdiçou uma grande chance de ficar ainda perto do G4. Na próxima terça-feira, o desafio é contra o São Bento, novamente na Vila Capanema. É vencer ou vencer se quiser seguir pensando em acesso.

Ficha técnica

SÉRIE B

34ª Rodada – 2º Turno

PARANÁ CLUBE 0X0 VITÓRIA

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Vitinho (Pimentinha) e Matheus Anjos (João Pedro); Bruno Rodrigues (Judivan) e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Vitória

Martín Rodriguez; Van, Zé Ivaldo, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade e Eron; Felipe Garcia (Felipe Gedoz) e Anselmo Ramon (Jordy).

Técnico: Geninho

Local: Vila Capanema

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Cartões amarelos: Fernando Neto, Léo Príncipe (PRC); Ramon, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade, Anselmo Ramon (VIT);

Público pagante: 9.077

Público total: 9.346

Renda: R$ 108.930,00