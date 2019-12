O meio-campo Vitinho não vai renovar o seu contrato com o Paraná Clube para a temporada de 2020. O jogador foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Santo André para o Paulistão.

O Ramalhão anuncia a chegada do meio campista VITINHO para o Paulistão 2020.

Victor Hugo Machado Maia Mesquita

Meio campista

29 anos

Clubes: Paraná Clube / Bragantino / Atlético GO / Botafogo-SP@rededor @seuseminovo @iconesports

— E.C. Santo André (@ecsantoandre) December 17, 2019

Com 29 anos, o meia tinha vínculo com o Tricolor somente até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem ter sido procurado pelo departamento de futebol paranista para uma possível renovação, Vitinho ficou livre no mercado.

Com a camisa vermelha, azul e branca, o meio-campo fez 11 partidas e marcou um gol. Vitinho também acumula passagens por Bragantino, Atlético-GO, Botafogo-SP, Mogi Mirim, Oeste e Tupi.

