O Paraná Clube encara o União Beltrão neste sábado (7), às 17h, na Vila Capanema, precisando da vitória pra seguir na briga por uma vaga no G8 do Campeonato Paranaense. Com dez pontos, o Tricolor é o nono colocado na tabela, mas um simples triunfo o recoloca entre os oito primeiros, uma vez que Cianorte (7º) e Cascavel CR (8º) se enfrentam na rodada.

A tarefa parece ser das mais simples. Afinal, o adversário é o lanterna do Estadual, com uma única vitória – inclusive, pode ser rebaixado já no final de semana -. Só que o técnico Allan Aal sabe que o que vale é a bola rolando.

“Você tem que saber lidar com a teoria. Na teoria tudo é mais fácil, último colocado, que reformulou o elenco no meio da competição, então temos que fazer a nossa parte, melhorar em alguns quesitos e, independentemente do adversário, pensar sempre em vencer, principalmente dentro de casa”, disse o treinador.

A preocupação não é à toa. O time paranista não vence há duas rodadas no Paranaense. Além disso, nos últimos sete jogos pelo campeonato, só ganhou uma vez (1×0 no Operário). Neste período, perdeu por 1×0 para o PSTC, então último colocado do Estadual na ocasião.

Nesta tentativa de reação, o Paraná terá mudanças na escalação. O zagueiro Thales e o meia Thiago Alves estão suspensos. Na defesa, quem fica com a vaga é Everson. Na frente, as opções são Andrey e Gustavo Mosquito.

Ingressos

Preços:



Curva Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Reta do Relógio: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Social: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 90 / R$ 45 (meia)

Cativa: R$ 40

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 60 / R$ 30 (meia)

* Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio.



Horários:



Kennedy: das 9h às 13h

Capanema: das 9h até o intervalo da partida

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pela plataforma DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 10ª rodada

07/03/2020

PARANÁ x UNIÃO BELTRÃO



Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Everson, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Michel e Renan Bressan; Andrey (Gustavo Mosquito), Marcelo e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal



União Beltrão

Marcos Paulo; Sorbara, Samuel Souza, Felber e Luan; Casimiro, Luiz Gustavo, Ewerton e Sato; Rafael Assis e Douglas Gurgel. Técnico Agenor Piccinin



Local: Vila Capanema

Horário: 17h

Árbitro: Eduardo Elias Melek

Assistentes: Alessandro Rodrigues Mori e Danilo Padilha Porse

