Na tentativa de voltar ao G8 do Campeonato Paranaense, o Paraná Clube encara o União Beltrão, neste sábado (7), às 17h, na Vila Capanema, pela décima rodada da competição.

E quem não for ao estádio, só poderá acompanhar a partida pelo canal DAZN, que adquiriu os direitos de transmissão da disputa local. Os jogos não serão transmitidos em nenhum canal de televisão aberta nesta temporada.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Como ver os jogos do Paranaense com 30 dias grátis?

O usuário precisa baixar o aplicativo do DAZN ou acessar o site www.dazn.com/pt-BR e fazer assinatura do produto. O usuário pode fazer uma conta com direito a 30 dias de uso gratuito do DAZN. Na hora de se cadastrar, você terá de informar a sua futura forma de pagamento. Ele pode cancelar a assinatura antes do período sem ser taxado.

Quanto custa a assinatura da DAZN?

A assinatura do DAZN custará a partir do dia 28 de janeiro R$ 19,90 por mês. Porém, a plataforma de streaming dá um mês grátis aos usuários e só começará a cobrar após o período de 30 dias de assinatura. O plano pode ser cancelado a qualquer momento, sem cobrança adicional.

O que é o DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura. Assim como Netflix e outras plataformas do tipo, para assinar o DAZN não é preciso ter TV a cabo, satélite ou por assinatura. A plataforma é pioneira no streaming (serviço de mídia online) focado em esportes. Para acessar o DAZN, basta você acessar o site pelo seu celular, computador ou Smart TV.

Quais os campeonatos e esportes que o DAZN transmite?

Os principais campeonatos transmitidos pelo serviço são Campeonato Inglês (Premier League); Copa Sul-Americana; Campeonato Italiano (Série A); Campeonato Francês (Ligue 1); Campeonato Japonês (J-League); Major League Soccer (Campeonato dos Estados Unidos). Também são transmitidos jogos de basquete do NBB (liga brasileira), tênis, boxe, Fórmula Indy e outros esportes.

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”