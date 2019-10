Um torcedor do Paraná Clube foi vítima de agressão na última quarta-feira (25), logo após o jogo em que o Tricolor empatou em 1×1 com a Ponte Preta, na Vila Capanema. O paranista, que preferiu não se identificar, falou que foi agredido com socos no olho e na boca e foi ameaçado com a frase ’vai morrer’ por supostos integrantes da Torcida Organizada Fúria Independente. O ataque se deu porque os suspeitos não concordaram com o protesto contra o técnico Matheus Costa. O paranista estava com amigos e portava uma faixa com os dizeres ’Fora Matheus’.

A vítima, que também havia participado do protesto contra a permanência de Matheus Costa no comando do time na última terça-feira (24), em frente à Sede da Kennedy, disse que as manifestações de seu grupo foram pacíficas em todos os momentos. No estádio, assim que a partida acabou e os portões que dividiam a Reta do Relógio da Curva Norte se abriram, aproximadamente, 15 supostos membros da torcida organizada se dirigiram até o grupo que estava com a faixa e passou a ameaçar quem estava contra o trabalho do treinador paranista. ’Uh, vai morrer’, gritavam os suspeitos.

O grupo que fazia o protesto, então, saiu das arquibancadas e foi para o estacionamento, mas seguiu sofrendo represálias, até então somente verbais. Lá, pediram para que a faixa fosse entregue, mas como o torcedor se recusou, dois membros com o uniforme da Fúria desferiram socos contra ele, chegando a quebrar seus óculos. Um áudio, que está circulando nos grupos de torcedores, traz um relato de um dos agressores que fala: “levou um ’pé do ouvido na orelha’ mesmo” e diz que o torcedor o chamou de ladrão, o que foi negado pelo agredido.

O torcedor agredido já fez um Boletim de Ocorrência, assim como exame de corpo delito no IML, para comprovar a agressão. No documento, há a identificação das pessoas envolvidas no caso, incluindo dados pessoais dos agressores.