O Paraná Clube, aparentemente, colocou a casa em dia. Depois da turbulência por conta dos salários atrasados de jogadores e funcionários, na véspera do duelo com o Criciúma, que aconteceu no último dia 24, a situação se acalmou. Na semana passada, antes do duelo com o Vila Nova, o Tricolor quitou todas as dívidas, graças ao pagamento da primeira parcela da venda do volante Jhonny Lucas.

O clube devia direitos de imagem e salários para jogadores, além de salários para funcionários. Com os pagamentos, o Paraná ganha um fôlego para tentar voltar ao G4 da Série B. O time é o nono colocado, três pontos atrás do Sport, que está na quarta posição.

Enquanto se prepara para a próxima partida, contra o CRB, nesta quinta-feira (5), fora de casa, o Tricolor tenta se reestruturar internamente, com a possibilidade da saída de dirigentes. Recentemente o gestor financeiro Fernando Girardi foi embora.

A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pela reportagem da Gazeta do Povo direto com Girardi. Ele afirmou, no entanto, que saiu da diretoria por causas pessoais, negando qualquer tipo de conflito com o presidente Leonardo Oliveira, garantindo que segue como conselheiro e ajudando o clube em ações pontuais.