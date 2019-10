O Paraná Clube anunciou na manhã desta segunda-feira (28), na Vila Capanema, seus novos patrocinadores. Além da Beblue, que já está estampando o peito do manto Tricolor há dois jogos, agora a camisa trará a marca da Viação Graciosa, na barra da camisa na parte de trás, e da Vhsys, na omoplata.

Para anunciar a parceria, estiveram presentes na sala de imprensa Caio Junior, Christian Knaut, diretor comercial do Paraná, Eduardo Sans, Head Comercial da Beblue, Carlos Cesar Shaedler, diretor de operações da Viação Graciosa e Zoltan Schwab, CEO da Vhsys.

No caso da Beblue e Vhsys, as empresas retribuirão financeiramente ao Paraná conforme o uso dos torcedores. Já o acordo com a Viação Graciosa é diferente. A companhia está cedendo um ônibus ao Tricolor que será utilizado para deslocamento para treinos e ao aeroporto em caso de viagens.

Knaut explicou a preocupação de firmar parcerias que pudessem ir além de estampar a marca de empresas pelo clube.

“Em um novo modelo de negócios esportivo não é apenas a exposição da marca, mas gerar consumo para todos os envolvidos na parceria”, explicou.

A Beblue é uma plataforma que permite que os usuários recebam “cash back” nos estabelecimentos credenciados. São cem empresas em Curitiba em que os consumidores recebem um valor de retorno ao consumirem. A plataforma tem um total de cinco milhões de aplicativos baixados e em Curitiba o número de acessos é de cerca de dez mil.

“O Paraná terá um valor fixo por mês e receberá mais receita por parceria. É a primeira parceria da marca com clube de futebol. Os torcedores que usarem Beblue vão ajudar o clube a ter recursos”, falou Sans. Os demais patrocínios do clube também trazem benefício aos torcedores. A Viação Graciosa dará descontos e benefícios aos paranistas.

“Vamos fazer ações com sócios que moram no litoral para que eles venham para Curitiba para acompanhar os jogos”, contou Shaedler. Christian Knaut explicou que a parceria chega em um momento propício ao clube, uma vez que se fazia necessário ter um transporte de mais qualidade aos atletas. Tanto os jogadores do profissional quanto das categorias de base, utilizarão o ônibus cedido pela empresa. O acordo é até o final de 2020.

“Estamos cortando despesas com ônibus, uma demanda que o clube precisava, além melhorar o transporte de nossos atletas”, afirmou Knaut. A terceira empresa que firmou patrocínio com o tricolor foi a Vhsys, uma companhia de São José dos Pinhais que oferece software de gestão para empresas, que estará na camisa do time até dezembro. Quanto mais empreendedores adquirirem o sistema, mais o Tricolor vai ganhar. Quem não for empresário, pode indicar a Vhsys e receber benefícios em caso de venda.

“Temos uma equipe pronta a atender a demanda específica de torcedor do Paraná Clube e indicações. O desconto é de 30% e assim será possível apoiar o crescimento do time”, falou Schwab. O responsável pelo comercial do Tricolor destacou que os ganhos ao time vão depender das indicações e vendas e que, por isso, ainda não existe nenhuma verba concreta nos cofres paranistas com as parcerias.

“São acordos que fechamos nos últimos 10 a 15 dias e que dependem do apoio do torcedor, por isso não gerou recursos, mas estamos acreditando no resultado a longo prazo”, arrematou.