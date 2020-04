Quem foi o melhor jogador da história do Paraná? A decisão é sua. Escolhemos 16 craques que marcaram época na Vila Capanema para uma eleição mata-mata.



A votação ocorre por fase e inicia por um duelo com jogadores do mesmo setor do campo. Primeiro, você define o mata-mata das oitavas de final. Com os melhores escolhidos no duelo, partiremos para as quartas. Depois semi até chegarmos na grande decisão!



Importante: só é possível votar uma vez em cada confronto por fase.

Agora é com você, quem é o maior da história paranista?

+ Mais do Tricolor:

+ Pandemia do coronavírus pode fazer Paraná ficar sem parcela de Jhonny Lucas

+ Paraná traça estratégia pra manter receita com sócios

+ Revelado no Paraná, Giuliano comemora marca e destaca torcida pelo clube

+ Você conhece os jogadores do Paraná dos anos 90? Teste aqui!