O Paraná perdeu por 1 a 0 para o América-MG, mas segue na liderança da Série B. Nesta quarta-feira (09), na Vila Capanema, o Tricolor recebeu o Coelho pela nona rodada da competição, mas não mostrou poder ofensivo e sofreu gol aos 9 do segundo tempo, com Rodolfo balançando as redes. Os visitantes ainda tiveram um pênalti a favor, que Alisson defendeu. Com o resultado o Paraná perdeu a invencibilidade em casa nesta Segundona.

Apesar da derrota e da pouca criatividade, o time não pode ser ultrapassado nesta rodada já que o próprio América-MG assumiu a vice-liderança. A Chapecoense, com 16 pontos e em terceiro lugar, teve o atual jogo adiado para outubro. As demais equipes “na cola” já jogaram e permanecem sem alcançar a primeira colocação. O próximo compromisso do Paraná é diante do CRB, na segunda-feira (14), às 20h, na Vila Capanema.

A disputa na primeira etapa foi parada. Nenhuma das equipes criou chances reais de gol. As jogadas se concentraram, na maior parte, no meio de campo, com bolas truncadas. A tentativa do Coelho passou diretamente pelo lado direito, com Diego Ferreira, mas sem sucesso, já que Salazar e Fabrício conseguiram intervir a tempo.

Alisson também subiu e pegou com tranquilidade a cabeçada de Eduardo Bauermann aos 13, e as bolas de Diego Ferreira aos 17 e João Paulo, aos 26. Do lado paranista, a melhor aproximação aconteceu aos 21, quando Andrey passou para Biteco, na direita. O meia-atacante demorou para concluir e ficou marcado, então rolou a bola para trás. Jhony vinha de trás e deu um chutão que passou muito pra cima da meta.

No segundo tempo, o jogo desde o início foi mais movimentado e os mineiros abriram o marcador. Aos nove minutos, João Paulo, em cobrança de falta, mandou na área, Alê escora e a bola fica com Rodolfo, que balança as redes. Na sequência, o Coelho teve um pênalti a favor. Matheusinho pulou para o cabeceio de dentro da área e Jhony Douglas chegou com o pé alto para tirar a bola. Na cobrança, Alê mandou no meio, facilitando para Alisson, que espalmou.

Sem poder de reação, o Tricolor amargou a segunda derrota na competição, a primeira na Vila Capanema.

Ficha técnica

Paraná 0x1 América-MG

9ª rodada – Série B

09/09/2020

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão (Wandson) e Michel (Marcelo); Guilherme Biteco (Gabriel Pires), Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Matheusinho (Calyson); Léo Passos (Neto Berola), Alê (Rickson) e Rodolfo (Marcelo Toscano). Técnico: Cauan Almeida.

Gol: Rodolfo,9/2º

Cartões amarelos: Andrey (PAR); Zé Ricardo, Rickson (AMG)

Local: Vila Capanema

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araújo Neves (PA) e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

