O Paraná foi condenado a pagar uma multa de R$ 438 mil pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, por descumprir normas de oferta de ações públicas.

O valor da multa corresponde a 20% do valor que o Paraná pretendia captar com a oferta de ações da empresa Atletas Brasileiros S/A, sem registro na CVM, o que é proibido por lei. No total, o clube pretendia captar até R$ 2,19 milhões, segundo a autarquia.

A Atletas Brasileiros S/A foi fundada em 2010 por um grupo de investidores com objetivo de realizar transações de atletas. Em 2013, passou a ter o Paraná como sócio majoritário, com o objetivo de transformar os direitos econômicos de atletas ligados ao clube em ações que seriam lançadas na Bolsa de Valores. A empresa prometia transformar o clube em uma empresa.

Porém, a parceria durou menos de dois anos e em abril de 2015 o clube anunciou o fim da empresa. O insucesso aconteceu após a determinação da Fifa de que somente clubes de futebol poderiam ser donos dos direitos econômicos de jogadores de futebol.

