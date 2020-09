O Paraná ainda espera por um aval do departamento médico para saber se contará com o meio-campo Renan Bressan contra o América-MG, nesta quarta-feira (9), às 19h15, na Vila Capanema, pela nona rodada da Série B.

O jogador, que já havia desfalcado a equipe na vitória sobre o Figueirense na última sexta-feira, se recupera de uma lesão muscular na coxa. Caso Bressan não reúna condições, a tendência é que Michel seja mantido entre os titulares.

Para a partida contra o Coelho, o técnico Allan Aal conta com o retorno do capitão Fabrício, que cumpriu suspensão frente ao Figueira. A expectativa é que o zagueiro forme a dupla defensiva ao lado do colombiano Salazar. Com isso, Hurtado volta ao banco de reservas.

O Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Renan Bressan); Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.

+ Mais do Tricolor:

+ Renan Bressan fica ou sai do Paraná? Meia discute renovação de contrato

+ Paraná está próximo de acordo com mais dois reforços

+ Paraná tem sequência de confrontos diretos pela Série B

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?