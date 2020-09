O Paraná tenta se manter na liderança da Série B diante do América-MG, nesta quarta-feira (9), às 19h15, na Vila Capanema. O duelo é válido pela nona rodada da competição.

Após ter vencido o Figueirense na última sexta-feira, em Florianópolis, o Tricolor reassumiu a ponta do campeonato, com um ponto a mais que a Chapecoense. O Coelho vem logo colado no G4 – é o quinto colocado, com 14 pontos, três a menos que o Paraná.

O último duelo paranista serviu para que o técnico Allan Aal pudesse fazer um verdadeiro teste de fogo em seu elenco. O treinador não contou com as principais peças do time – casos dos zagueiro Fabrício e Thales e o atacante Renan Bressan. Mesmo assim, os colombianos Salazar e Hurtado e o meia Michel conseguiram fazer as suas partes em Florianópolis.

Para a partida desta quarta-feira, Aal ainda não sabe se contará com Bressan. O meia é dúvida, pois ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Caso o camisa 10 não atue, a tendência é que Michel seja mantido.

A certeza é que o capitão Fabrício retorna à defesa para formar a dupla com Salazar. Com isso, Hurtado fica à disposição no banco de reservas.

Transmissão

O jogo entre Paraná e América-MG terá transmissão do SporTV (menos para o Estado do Paraná) e Premiere. A Tribuna acompanha o jogo pelo Tempo Real.

Ficha técnica

Paraná x América-MG

9ª rodada – Série B

09/09/2020 (Quarta-feira) – 19h15

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Renan Bressan); Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey. Técnico: Allan Aal.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Rodolfo, Matheusinho e Marcelo Toscano. Técnico: Márcio Hahn.

Local: Vila Capanema

Horário: 19h15

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araújo Neves (PA) e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

