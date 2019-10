O Paraná Clube vai entrar em campo motivado diante do Operário, nesta terça-feira, às 19h15, em Ponta Grossa. Isso porque a vitória em cima do rival Coritiba, na última rodada, foi a injeção de ânimo que o elenco precisava para voltar a acreditar no acesso. Um dos diferenciais da equipe para encarar a ’pedreira’ que é o Fantasma em casa é a fome de gols do centroavante Jenison, que quer brigar pela artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será válido pela 27ª rodada da Segundona e será exibido pelo canal Premiere e no Tempo Real da Tribuna.

O Tricolor soma 38 pontos e é o sétimo na tabela, enquanto o Operário tem 36 e é o nono. O G4 está muito perto para ambos e, por isso, o duelo significa muito para os paranaenses. Bater a equipe de Ponta Grossa em seu território não é tarefa fácil. Em 13 jogos como mandante até aqui, o retrospecto do Fantasma é de apenas duas derrotas, um número que impressiona. Além disso, as nove vitórias e dois empates nos Campos Gerais foram fator decisivo para a arrancada do time na tabela.

A tarefa do Paraná pode ser difícil, mas o time deve chegar para o jogo determinado. Após vencer o Coritiba por 2×0 no último sábado (05), o time quer não só voltar ao G4 como também se fixar entre os primeiros. Para essa missão o time conta com a boa fase do centroavante Jenison.

O atacante atingiu uma marca por ele mesmo estipulada. Quando chegou à Vila Capanema, em janeiro, ele prometeu que faria 15 gols, meta cumprida com o primeiro gol diante do Coxa. O jogador balançou as redes cinco vezes nas últimas oito rodadas, somando sete gols na Série B, e quer ir além.

“Estou longe do artilheiro da Série B, mas esse é o meu objetivo. Quero chegar lá, até para ajudar o time a voltar ao G4, que queremos”, revelou. O artilheiro da competição é Hernane, do Sport, com 12 gols. Para chegar ao topo, o atacante precisará ativar muito o modo Jenigol, já que oito jogadores aparecem em sua frente antes de chegar à marca do jogador do Leão. Mesmo que seja uma meta ousada, ele não duvida de sua capacidade e, principalmente, no potencial do grupo nessas 12 rodadas que restam na competição.

“Estou muito feliz. A bola tem chegado lá na frente e o meu desempenho, assim como o da equipe, tem crescido muito. É um passo a passo e esse elenco tem muito a contribuir para o Paraná”, arrematou.

Sequência

O técnico Matheus Costa poderá repetir pela quarta vez consecutiva a equipe titular. Aprovando o desempenho de seu grupo nos empates por 1×1 contra Ponte Preta e Oeste, além do triunfo em cima do Coritiba, o treinador não tem desfalque por lesões ou suspensões e deverá continuar apostando nos atletas que ele tem escolhido para iniciar os jogos.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 27ª Rodada

OPERÁRIO × PARANÁ CLUBE

Operário

Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Allan Vieira (Julinho); Revson (Fábio), Índio, Cleyton e Marcelo; Felipe Augusto e Lucas Batatinha (Felipe Alves).

Técnico: Gerson Gusmão

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Germano Krüger

Horário: 19h15

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)