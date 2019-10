O Paraná Clube não deve ter mudanças para encarar o Operário, nesta terça-feira (8), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Sem nenhuma baixa por lesão ou suspensão em seu time titular, o técnico Matheus Costa poderá repetir pela quarta vez seguida sua equipe. O confronto valerá pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos na competição, o Tricolor é o sétimo e encara um concorrente direto, já que o Fantasma é o nono, com 36. O Botafogo-SP, em quarto, tem apenas um ponto a mais que o time paranista.

O comandante do Paraná Clube vem gostando do desempenho de seu time. Nos últimos três jogos da equipe, com dois empates e uma vitória, Matheus Costa utilizou os mesmos 11 atletas para iniciarem. Ainda que diante da Ponte Preta e Oeste o Tricolor tenha saído na frente, mas tenha cedido o empate por 1×1, Costa elogiou bastante a intensidade de seu grupo.

Contra o Coritiba, o único jogador amarelado foi Judivan, que recebeu sua primeira advertência. Portanto, não há ninguém suspenso pro jogo. No departamento médico estão apenas com Sueliton, Caio Monteiro e Matheus Anjos, atletas que já não estão sendo utilizados.

O zagueiro Fabrício, que dependia de documentação do clube em que atuava no México para ser liberado para atuar, finalmente teve sua situação regularizada e seu nome, inclusive, já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID). O defensor já poderá ser relacionado para a partida, mas deve estar somente no banco de reservas.

O Paraná deve ir a campo com Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Judivan, Bruno Rodrigues e Jenison.

