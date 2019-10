Embalado pela vitória em cima do rival Coritiba, o Paraná Clube encara o Operário, nesta terça-feira (8), às 19h15, no Germano Krüger, de olho no G4 da Série B. O Tricolor tem 38 pontos na disputa, é o sétimo na tabela e encara um concorrente direto, já que o Fantasma é o nono, com 36.

Artilheiro da equipe na temporada, o atacante Jenison, que marcou o primeiro gol do time na vitória por 2×0 diante do Coxa, deixou claro que o time paranista quer chegar logo a área do acesso.

“O G4 é o nosso objetivo, nosso grupo inteiro estava insatisfeito, porque em muitos jogos saímos na frente, mas sempre acontecia alguma coisa. Chegávamos no vestiário com sentimento de revolta, sabendo que poderíamos estar na ponta. Estamos numa crescente boa. Nosso grupo tem muita capacidade de estar no G4. Queremos chegar lá para ficar lá”, comentou.

Sobre o momento ruim que já viveu com o torcedor, Jenison quer deixar isso para trás. Com sete gols assinalados na Segundona, o jogador fez um apelo para que o apoio das arquibancadas venha e que assim o time consiga de fato acreditar no acesso.

“Não quer gritar meu nome, tudo bem, mas tem que ir para apoiar o Paraná Clube. Tenho que deixar meu melhor aqui e ajudar o time a alcançar os objetivos. Se tudo der certo vamos brigar pelo acesso”, arrematou o atleta.

