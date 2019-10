O atacante Jenison virou, definitivamente, o carrasco do Coritiba nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 do Paraná Clube parece se sentir à vontade nos clássicos e, na vitória por 2×0, neste sábado (5), na Vila Capanema, ativou o modo “Jenigol” e voltou a marcar e a jogar bem. Assim como no primeiro turno, quando balançou as redes do rival no triunfo por 3×2, no Couto Pereira, o goleador do Tricolor foi peça importante, comemorou o triunfo e acredita que o resultado pode ser o divisor de águas na busca pelo acesso à primeira divisão.

“Estou muito feliz pelo meu momento aqui. Provamos mais uma vez a capacidade do grupo. Não só eu, que fiz o gol, mas todo o grupo. Era algo que estava me deixando revoltado tudo o que vinha acontecendo. A gente merecia no mínimo o terceiro lugar, mas tenho certeza que as coisas acontecem na hora certa”, cravou o centroavante.

Para ele, a vitória diante do Coxa, que acabou com o jejum de quase três meses sem vitórias em casa, pode marcar a arrancada rumo à conquista a uma das vagas do G4. “Pudemos quebrar esse jejum contra o rival e tenho certeza que, a partir de agora, vai ser só crescimento. Esperamos fazer uma boa sequência de vitórias”, emendou o o jogador.

O poderio do Paraná na Vila Capanema foi colocado em xeque. Por isso, a vitória no clássico foi bastante comemorada. Time e torcida jogaram juntos na conquista desses três pontos importantes. O goleiro Thiago Rodrigues enalteceu a importância desse clima para a conquista dos objetivos do Tricolor na Série B.

“Quando todos se juntam, se fecham, a torcida, o time, mostramos (força). Essa festa linda, com o apoio deles, tenho certeza que essa caminhada, que é longa, será vencida. Juntos somos mais fortes. Torcida e time estão de parabéns. Agora é descansar que terça-feira tem mais”, finalizou o arqueiro, já pensando no duelo com o Operário, que acontece na próxima terça-feira (8), em Ponta Grossa.

Mesmo com a vitória no clássico, o Paraná não entrou no G4. Porém, o time paranista chegou aos 38 pontos e subiu para a sétima posição, somente um ponto atrás do Botafogo-SP, primeiro clube dentro da zona de acesso à primeira divisão.