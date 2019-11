O Paraná Clube foi derrotado por 1×0 pelo Atlético-GO, na última sexta-feira (15), em Goiânia, e com os demais resultados da rodada viu as chances de acesso praticamente acabarem. Por isso, após o jogo o técnico Matheus Costa avaliou a campanha do Tricolor e classificou a campanha do time como “acima da média”. Dentre os 20 times da Série B, os paranistas têm somente o 17º maior investimento.

“Nós fomos acima do investimento do clube, a nossa pior colocação foi o 11º e a melhor foi o segundo lugar, nós nunca saímos desta situação. Nós temos muitas dificuldades e brigamos com equipes que possuem orçamentos muito maiores”, apontou o treinador, lembrando dos problemas extracampo, como atraso de salários, que afetou o elenco por três vezes ao longo da competição.

Com o acesso improvável na atual temporada e a duas rodadas do final, o ano de 2020 já se torna assunto no Paraná. Matheus possui contrato com o Tricolor até o final do campeonato, mas disse que já foi procurado para seguir no comando da equipe.

“Já havia aparecido um interesse do clube na minha renovação, mas o nosso pensamento estava no acesso. Só que eu já falei para o clube para eles não se preocuparem com isso neste momento, pois a minha primeira resposta e o primeiro time que eu vou buscar é o Paraná”, afirmou.

