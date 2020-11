O Paraná encara o Juventude nesta sexta-feira (20), às 19h15, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta quebrar um jejum de vitórias na competição, já que não vence há três rodadas.

Com a sequência negativa, o Paraná acabou caindo para a nona colocação e se distanciou do G4. Oito pontos separam o Tricolor do Cuiabá, quarto colocado no campeonato. Já o clube gaúcho está em quinto lugar – três pontos atrás do time mato-grossense.

Para a partida, o técnico Rogério Micale, como de praxe, não confirmou se fará mudanças. Mas, fica a expectativa por algumas alterações, como na meta, já que Alisson acabou falhando no último jogo, e no ataque, com Léo Castro e Bruno Gomes brigando por uma vaga.

O zagueiro Fabrício, que desfalcou a equipe nas últimas rodadas, voltou aos treinos, mas só deve ficar à disposição para jogar contra o Guarani na próxima semana. Já o meio-campo Vitinho, que estava com Covid-19, já cumpriu os protocolos de saúde e também retorna somente frente ao Bugre.

Transmissão

A partida entre Juventude e Paraná terá transmissão dos canais Premiere e SporTV. Você também pode conferir os detalhes do jogo no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

SÉRIE B

22ª rodada

20/11/2020

JUVENTUDE x PARANÁ

Juventude

Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Rafael Silva, Capixaba e Grampola.

Técnico: Pintado.

Paraná

Alisson (Marcos); Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão, Karl, Renan Bressan e Thiago Alves. Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Rogério Micale.

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS).

Horário: 19h15.

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

+ Mais do Tricolor:

+ Com problemas na zaga, colombiano se firma como titular no Paraná

+ Figura histórica do Paraná morre aos 96 anos

+ Volante com contrato próximo do fim tem futuro indefinido no Paraná

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?