Um dos destaques do Paraná na temporada, o lateral-direito Eder Sciola é mais um jogador a acionar o clube na Justiça por causa de salários atrasados.

O jogador de 34 anos reivindica salários e auxílio moradia de setembro, outubro e novembro, além de 13º e férias de 2019, FGTS de fevereiro a novembro e direitos de imagem de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O valor total da causa é de R$ 681,5 mil.

Veterano, Sciola sofreu com críticas de parte da torcida durante toda a temporada. No entanto, se manteve como titular desde que chegou e terminou 2019 como um dos destaques do time. No total, fez 46 jogos e marcou um gol pelo Tricolor.

+ No podcast especial de Natal, a mente inquieta de Tusquinha

O cenário do Paraná neste fim de 2019 é absolutamente desolador. Após não conseguir o acesso para a Série A, o Tricolor viu o zagueiro Rodolfo e o atacante Jenison rescindirem na Justiça por causa de salários atrasados. O defensor já acertou com o rival Coritiba, enquanto o artilheiro deve atuar pelo Novorizontino.

O presidente Leonardo Oliveira busca terceirizar o futebol do Paraná em 2020, no entanto, nenhum interessado apareceu para formalizar uma proposta.

+ Mais do Tricolor:

+ Os momentos que marcaram o ano do Paraná em fotos!