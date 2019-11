Sem poder cometer erros, uma vez que qualquer derrota pode custar o acesso, o Paraná Clube inicia esta reta final da Série B contra o São Bento, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Vila Capanema, diante daquele que talvez seja o adversário mais ‘fácil’ desta sequência.

A equipe paulista é a lanterna da competição, com apenas 30 pontos somados e virtual rebaixada para a Série C. No entanto, justamente contra este tipo de adversários é que o Tricolor tem encontrado dificuldades.

Nas últimas três vezes que encarou um adversário da parte de baixo da tabela, o time somou apenas quatro pontos. Foram uma vitória (1×0 no Londrina), um empate (0x0 com o Vitória) e uma derrota (1×0 para o Figueirense). Até por isso, o técnico Matheus Costa espera um São Bento fechado, como foram os duelos mais recentes.

“Eu vejo esses jogos em casa contra Londrina, Vitória e agora São Bento como semelhantes. Ninguém vem para perder, mas buscando pontuar e, se tiver a oportunidade, é óbvio que todos querem vencer. Talvez a bola fique mais tempo conosco e eles diminuam os espaços”, avaliou o treinador.

Para vencer e encostar novamente no G4, o Paraná conta com o apoio da torcida na Vila. Embora saiba que os resultados recentes em casa não foram os melhores, Matheus acredita que o time vem jogando bem e que isso pode ser importante nesta fase decisiva.

“Ficamos triste pelos resultados (em casa), mas estamos tendo bom desempenho e quanto mais próximo de um bom desempenho, mais perto estaremos da vitória”, acrescentou ele.