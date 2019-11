O Paraná Clube encara o São Bento em um jogo de ’tudo ou nada’ na briga pelo acesso. O Tricolor precisará mostrar determinação para balançar as redes para assim seguir dentro da matemática necessária para alcançar a Série A. O confronto acontece nesta terça-feira (12), na Vila Capanema, a partir das 21h30, e será válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem 51 pontos e um triunfo, combinado a outros resultados, pode, inclusive, deixar o time no G4 ou muito próximo dele. O time de Sorocaba é o lanterna da disputa com apenas 30 pontos.

O jogo terá transmissão do Canal Premiere e você pode conferir também no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

O time paranista vem de um empate em 0x0 com o Vitória na última sexta-feira, no Durival Britto, e o resultado não agradou à torcida. Porém, quando parecia que o Paraná não teria mais chances de alcançar o G4, a vitória do CRB em cima do Atlético-GO e o empate do Coritiba com o Figueirense colocaram o Tricolor na briga.

“Os outros resultados (da rodada) demonstram o nível (equilibrado) da competição e nos fortalecem a almejar o acesso. É uma competição difícil que a cada rodada se vai buscando a definição”, explicou Matheus Costa. Mas, para seguir com chances, e se firmando a cada partida, o time precisa somar o máximo possível de pontos nas próximas rodadas. O treinador faz as contas de que em quatro compromissos restantes, o time precisará ganhar três e empatar um.

“Acredito – isso não é uma conta certa – que com dez pontos a possibilidade é gigantesca. Com nove, vamos precisar de outros resultados e também isso vai depender em cima de quem vamos pontuar”, detalhou, referindo-se ao jogo diante do Atlético-GO, um concorrente direto, que acontece no dia 15.

Em relação ao time que vai a campo, o comandante vai realizar três alterações. Léo Príncipe, suspenso, dá espaço a Éder Sciola, Luiz Otávio sai para a entrada de Jhemerson, e Vitinho perde lugar para João Pedro. Existe a possibilidade de que o Tricolor vá ao gramado em um esquema tático 3-5-2. A linha defensiva seria formada por Sciola, Leandro Almeida e Rodolfo.

Buscando mais ofensividade na equipe, o volante Luiz Otávio, com característica de mais contenção, deve dar espaço a Jhemerson. O objetivo é deixar o meio-campo ’produtivo’, para que assim o ataque seja ’abastecido’. Além disso, Costa quer que seu setor ofensivo seja capaz de ser assertivo. “A gente tem que ter um pouco mais frieza na hora da finalização. Estamos tendo momentos muito bons para buscar essas finalizações e precisa de frieza para interpretar da melhor maneira possível e concluir em gol”, finalizou.

Ficha técnica

SÉRIE B

35ª Rodada – 2º Turno

PARANÁ CLUBE X SÃO BENTO

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo; Guilherme Santos, Jhemerson, Fernando Neto, Matheus Anjos e João Pedro; Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

São Bento

Henal; Marcos Martins, Alisson, Joilson e Guilherme Romão; Paulinho, Fábio Bahia e Rodolfo; Zé Roberto, Caio Rangel e Arancibia.

Técnico: Marcelo Cordeiro

Local: Vila Capanema

Horário: 21h30

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)