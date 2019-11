Quando entrar em campo nesta terça-feira (5), às 20h30, para enfrentar o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Paraná Clube sabe que estará jogando todas as suas fichas na Série B do Campeonato Brasileiro para ainda buscar o acesso à primeira divisão. O time paranista trata o confronto direto contra o Coelho como uma final e sabe que não pode perder em hipótese alguma para manter viva a chance de retornar à elite do futebol brasileiro em 2020. A partida terá transmissão do Premiere e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná!

O complemento da rodada, que para o Tricolor começou com a vitória sobre o Londrina, na Vila Capanema, ajudou. Dos oito primeiros colocados e que ainda estão na luta pelo acesso, somente o Coritiba venceu. Por isso a equipe segue próxima ao G4. A distância para o Atlético-GO, quarto colocado, é de quatro pontos.

Mesmo assim, um revés para o América-MG seria desastroso, já que a diferença, nesse caso, pode aumentar para sete e praticamente acabaria com a esperança de voltar à Série A do ano que vem. Atualmente, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Paraná tem 12% de chances de conseguir o acesso. Por isso, o duelo de hoje é encarado como uma final de campeonato.

“É de grande importância. Acredito que a palavra ’final’ para nós nunca foi tão específica quanto neste jogo. É uma das melhores equipes do segundo turno, vencê-los em Belo Horizonte nos dá confiança para os cinco jogos restantes da competição. Nos coloca próximos dos quatro primeiros colocados e temos jogos em casa. Estamos concentrados e nos preparando muito para esta partida”, cravou o técnico Matheus Costa, que vem tendo números positivos.

O jogo contra o América-MG se torna ainda mais importante quando o Tricolor olha para a sua sequência na Série B. Depois do embate contra o Coelho, o time paranista terá dois confrontos seguidos em casa, contra Vitória e São Bento, que estão lutando contra o rebaixamento.

O Paraná Clube teve uma semana para se preparar para a decisão contra o América-MG. Bem diferente da realidade do time mineiro, que empatou em 0x0 com a Ponte Preta, no sábado, e teve poucos dias até este duelo.

“Eles terão dois dias para se recuperar, preparar e concentrar para a partida. Temos que utilizar essa vantagem de dias ao nosso favor. É se preparar, alimentar os atletas de informação e usar os fatores ao nosso favor para conquistar um bom resultado em Belo Horizonte”, reforçou o treinador paranista.

Para a partida em Belo Horizonte, Matheus Costa deve fazer pelo menos duas mudanças na equipe em relação ao duelo da semana passada contra o Tubarão. O zagueiro Rodolfo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Fabrício formará dupla com Leandro Almeida. Ainda na defesa, o treinador tem uma dúvida na lateral-direita. Se optar por uma formação mais defensiva, Éder Sciola deve recuperar a vaga de Léo Príncipe.

Quem também está fora da partida é o atacante Judivan, com uma lesão na coxa. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Bruno Rodrigues, que ficou de fora dos últimos jogos e está recuperado de lesão. Assim, volta naturalmente ao time e formará a dupla de ataque ao lado de Jenison.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 33ª Rodada

AMÉRICA-MG X PARANÁ CLUBE

América-MG

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Zé Ricardo (Flávio), Juninho Geovane, Felipe Azevedo e Rafael Bilu (Jonatas Belusso); Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Éder Sciola), Leandro Almeida, Fabrício e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto; João Pedro, Matheus Anjos, Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Arena Independência (Belo Horizonte-MG)

Horário: 20h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Eli Alves Sviderski (SC) e Gizeli Casaril (SC)