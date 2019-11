O Paraná Clube não pode se queixar da falta de treino para o jogo contra o América-MG, na próxima terça-feira (5), em Belo Horizonte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Matheus Costa teve uma semana inteira de trabalho com a equipe, que vem de vitória contra o Londrina, na última segunda-feira (28), na Vila Capanema.

Já o Coelho chega para a partida bem mais desgastado pela maratona de jogos. O time mineiro entrou em campo no sábado (2), quando empatou sem gols contra a Ponte Preta e perdeu a oportunidade de entrar no G4.

Nesta reta final de Brasileirão, cada dia de descanso e recuperação é fundamental para o desempenho dos times em campo. Com o passar das rodadas, é visível como a intensidade das equipes cai drasticamente no segundo tempo. E é justamente nisso que o Paraná Clube aposta para buscar os três pontos na Arena Independência.

“Temos que ser inteligentes e saber conduzir o jogo. Tivemos uma semana de preparação, algo muito raro na série B. Enquanto o América-MG vai ter [apenas] dois dias para se recuperar e concentrar”, explica Matheus Costa.

Segundo ele, todos os times têm sofrido com a sequência de jogos e por isso é preciso ter um elenco comprometido e que mantenha a regularidade. “Neste momento, ser constante e garantir estabilidade para conquistar pontos é fundamental”, complementa.

Com tempo de sobra, o treinador inclusive testou possíveis alterações na escalação. O objetivo foi reforçar o lado direito, com opções ofensivas e defensivas, dependendo da situação do jogo. O foco foi achar alternativas para neutralizar as investidas do meia-atacante Matheusinho, destaque do Coelho na competição. O jogador tem boa presença pelo lado esquerdo e já marcou cinco gols na Série B deste ano.

O confronto direto desta terça é tratado como fundamental para as aspirações do tricolor em 2019. Esta é a primeira das seis últimas batalhas que o time deve enfrentar em busca do acesso. Com a vitória, o Paraná pode chegar a 50 pontos na tabela, ultrapassando inclusive o América-MG, hoje com 49. Dependendo dos resultados de Atlético-GO e CRB, a distância para o G4 pode cair para só um ponto.

Reta Final do Paraná Clube:

05 de novembro, terça, 20h30 – América-MG x Paraná Clube

08 de novembro, sexta, 19h15 – Paraná Clube x Vitória

12 de novembro, terça, 21h30 – Paraná Clube x São Bento

15 de novembro, sexta, 21h30 – Atlético-GO x Paraná Clube

19 de novembro, terça, 19h15 – Criciúma x Paraná Clube

30 de novembro, sábadp, 16h30 – Paraná Clube x Botafogo-SP